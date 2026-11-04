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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Волга

В Самарской и Оренбургской областях объявлен отбой беспилотной опасности

Около полудня в среду в Самарской и Оренбургской областях объявлен отбой беспилотной опасности.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Об этом сообщили губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава Оренбургской области Евгений Солнцев.
Режим беспилотной опасности был объявлен в этих регионах в среду около 7 утра. При этом Росавиация ввела ограничения на прилет и вылет воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, что привело к задержке целого ряда авиарейсов.
В 11:50 местного времени Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Ульяновска и Самары.
Андрей Васильев