Чистая прибыль «Россети Ленэнерго» за девять месяцев превысила 32 млрд рублей

По словам заместителя генерального директора по экономике и финансам «Россети Ленэнерго» Александра Гридина, факторы, влиявшие на финансовые результаты компании в первом полугодии, сохранили значение и в третьем квартале. Это, по его оценке, свидетельствует об устойчивости бизнес-модели и финансовых показателей энергокомпании.