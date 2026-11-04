Чистая прибыль «Россети Ленэнерго» за девять месяцев превысила 32 млрд рублей
Чистая прибыль «Россети Ленэнерго» за девять месяцев 2026 года составила 32,2 млрд рублей, выручка превысила 114,6 млрд рублей. Такие данные компания привела в финансовой отчетности по РСБУ за январь–сентябрь.
Основную часть выручки — 100,8 млрд рублей — обеспечила передача электроэнергии. Еще более 11,6 млрд рублей компания получила от услуг по технологическому присоединению.
Показатель EBITDA за отчетный период достиг 60,5 млрд рублей. Это на 9,3% больше, чем за девять месяцев 2025 года.
По словам заместителя генерального директора по экономике и финансам «Россети Ленэнерго» Александра Гридина, факторы, влиявшие на финансовые результаты компании в первом полугодии, сохранили значение и в третьем квартале. Это, по его оценке, свидетельствует об устойчивости бизнес-модели и финансовых показателей энергокомпании.