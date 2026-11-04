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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Северо-Запад

Чистая прибыль «Россети Ленэнерго» за девять месяцев превысила 32 млрд рублей

Чистая прибыль «Россети Ленэнерго» за девять месяцев 2026 года составила 32,2 млрд рублей, выручка превысила 114,6 млрд рублей. Такие данные компания привела в финансовой отчетности по РСБУ за январь–сентябрь.
Выручка «Россети Ленэнерго» с начала года превысила 114 млрд рублей

Выручка «Россети Ленэнерго» с начала года превысила 114 млрд рублей

Александр Коряков / Коммерсантъ

Основную часть выручки — 100,8 млрд рублей — обеспечила передача электроэнергии. Еще более 11,6 млрд рублей компания получила от услуг по технологическому присоединению.
Показатель EBITDA за отчетный период достиг 60,5 млрд рублей. Это на 9,3% больше, чем за девять месяцев 2025 года.
По словам заместителя генерального директора по экономике и финансам «Россети Ленэнерго» Александра Гридина, факторы, влиявшие на финансовые результаты компании в первом полугодии, сохранили значение и в третьем квартале. Это, по его оценке, свидетельствует об устойчивости бизнес-модели и финансовых показателей энергокомпании.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор