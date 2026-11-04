В Кисловодске оштрафовали владельца лошадей, гулявших у спортшколы
В Кисловодске Ставропольского края составлен административный протокол в отношении владельца лошадей, безнадзорно гулявших на территории, прилегающей к спортивной школе им. Г. А. Романенко. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.
Информация о животных появилась в социальных сетях, откуда к главе города обратились жители; в ходе проверки лицо, допустившее нарушение, было установлено. Нарушителю вменяют нарушение правил выпаса скота.
Владельцам животных напомнили, что «никакие обстоятельства не оправдывают оставленных без присмотра животных».