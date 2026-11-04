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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Кавказ

В Кисловодске оштрафовали владельца лошадей, гулявших у спортшколы

В Кисловодске Ставропольского края составлен административный протокол в отношении владельца лошадей, безнадзорно гулявших на территории, прилегающей к спортивной школе им. Г. А. Романенко. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.
Информация о животных появилась в социальных сетях, откуда к главе города обратились жители; в ходе проверки лицо, допустившее нарушение, было установлено. Нарушителю вменяют нарушение правил выпаса скота.
Владельцам животных напомнили, что «никакие обстоятельства не оправдывают оставленных без присмотра животных».
Мария Хоперская