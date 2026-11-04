Авиакомпанию повторно оштрафовали за неоказание услуг пассажирам в аэропорту Самары
Куйбышевская транспортная прокуратура в ходе проверки соблюдения требований по оказанию услуг пассажирам установила, что в аэропорту Курумоч авиакомпания нарушила требования по предоставлению дополнительных услуг пассажирам в связи с задержкой рейса. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Ведомство сообщает, что в августе 2026 года в аэропорту Курумоч произошла задержка рейса, вылетавшего в Москву. Пассажиры ожидали отправления самолета более 10 часов. В период задержки авиакомпания своевременно не обеспечила пассажиров напитками и горячим питанием, а также не предоставила услугу по их размещению в гостинице. Ранее перевозчик уже допускал такие нарушения.
Транспортный прокурор внес руководителю авиакомпании представление и потребовал принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшем.
Роспотребнадзор по инициативе прокуратуры привлек перевозчика к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (повторное оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.