Авиакомпанию повторно оштрафовали за неоказание услуг пассажирам в аэропорту Самары

Ведомство сообщает, что в августе 2026 года в аэропорту Курумоч произошла задержка рейса, вылетавшего в Москву. Пассажиры ожидали отправления самолета более 10 часов. В период задержки авиакомпания своевременно не обеспечила пассажиров напитками и горячим питанием, а также не предоставила услугу по их размещению в гостинице. Ранее перевозчик уже допускал такие нарушения.