Ставропольский «Профитэкс» нарастит мощности производства к 2030 году

Первым на рынок к концу 2027 года компания намерена вывести новое оборудование для роторного розлива молока, молочной продукции и воды в ПЭТ-бутылку. Производительность триблока составит до 12 тыс. бутылок в час. «Если конкретно говорить про выход нового продукта на рынок — триблока, прирост (производственной мощности — ИФ) ожидаю примерно 20–30%», — отметил господин Князев.