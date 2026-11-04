Похитители заставили петербуржца перевести 70 тыс. USDT на криптокошелек

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о похищении человека и грабеже с использованием криптовалюты. Перед судом предстанут шестеро мужчин в возрасте от 24 до 40 лет. По версии следствия, они похитили петербуржца и под угрозой насилия заставили перевести на указанный ими криптокошелек около 5,9 млн рублей. Об этом сообщили в городском управлении Следственного комитета.