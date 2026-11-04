Похитители заставили петербуржца перевести 70 тыс. USDT на криптокошелек
В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о похищении человека и грабеже с использованием криптовалюты. Перед судом предстанут шестеро мужчин в возрасте от 24 до 40 лет. По версии следствия, они похитили петербуржца и под угрозой насилия заставили перевести на указанный ими криптокошелек около 5,9 млн рублей. Об этом сообщили в городском управлении Следственного комитета.
По данным следствия, вечером 15 октября 2026 года неизвестные в масках насильно посадили мужчину в автомобиль Toyota Camry у дома № 1 на Народной улице в Невском районе. Сообщение об этом поступило в полицию около 23:20. Информацию передали патрульным нарядам, Росгвардии и Госавтоинспекции.
Около 2:00 16 октября сотрудники Росгвардии остановили разыскиваемую иномарку у дома № 58 на Свердловской набережной. За рулем находился 40-летний мужчина, приехавший в Санкт-Петербург из Самарской области. В салоне обнаружили 24-летнего петербуржца, который рассказал, что его вывезли в неизвестное место и потребовали перевести деньги.
Как установили следователи, двое фигурантов привлекли к преступлению четверых знакомых. Злоумышленники знали, что у потерпевшего есть накопления в криптовалюте на сумму не менее 5,5 млн рублей. Под давлением мужчина перевел на указанный ими кошелек 70 тыс. USDT — около 5,9 млн рублей. После этого его отпустили.
Вскоре правоохранители задержали еще пятерых предполагаемых участников преступления. Во время обысков у них изъяли шесть мобильных телефонов, ноутбук и 10 млн рублей.
Всем шестерым предъявлено обвинение в похищении человека и грабеже. Пятеро фигурантов находятся под стражей, еще один — под домашним арестом. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям предусматривает до 12 лет лишения свободы.