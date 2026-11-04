В Петербурге и Ленобласти 4 ноября ожидаются дожди с мокрым снегом

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 4 ноября ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Минувшая ночь стала самой холодной в Северной столице с начала осени. Об этом сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.