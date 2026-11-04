В Петербурге и Ленобласти 4 ноября ожидаются дожди с мокрым снегом
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 4 ноября ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Минувшая ночь стала самой холодной в Северной столице с начала осени. Об этом сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По прогнозу синоптика, первые снежинки в Ленинградской области могут появиться во второй половине дня. Утром местами возможна гололедица.
В течение дня на погоду в регионе будет влиять теплый атмосферный фронт, приближающийся с северо-запада. В Петербурге ожидается облачная погода, температура воздуха составит +5…+7 градусов. В Ленинградской области термометры покажут от +2 до +7 градусов.
Ветер будет западным, со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и составит 763 мм ртутного столба, что выше климатической нормы.