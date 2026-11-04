В Анапе топливо отпускают 29 АЗС
На автозаправочных станциях Анапы утром 4 ноября доступно большинство основных видов топлива. По состоянию на 09:30 в городе работают 29 АЗС, сообщили в городской администрации.
Бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо можно приобрести на всех действующих заправках. АИ-100 продается на двух АЗС.
На двух станциях действуют ограничения на отпуск топлива в одни руки: АИ-92 и АИ-95 отпускают в объеме не более 30 л, на одной АЗС лимит на дизельное топливо составляет 50 л.
В администрации подчеркнули, что данные актуальны на 09:30 и в течение дня ситуация может измениться. Водителей попросили не закупать топливо впрок, чтобы сохранить его доступность и сократить очереди на заправках.