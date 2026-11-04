В Ставрополе на пять дней ограничат движение на дублере улицы Доваторцев
В Ставрополе с 08:00 5 ноября до конца суток 9 ноября временно ограничат проезд по дороге-дублеру и выезд с улицы Доваторцев на улицу Шпаковскую. Об этом сообщили в администрации города.
Ограничения введут в районе жилых домов по Шпаковской, 82/2 и Доваторцев, 33. Причина — реконструкция водовода юго-западного района города.
Объезд перекрытого участка организуют по улице Доваторцев. Администрация просит водителей заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов.