Отключение электроэнергии произошло в двух округах Красноярского края
В Курагинском округе объявлена чрезвычайная ситуация
Обновлено
Администрация Курагинского муниципального округа Красноярского края ввела на территории округа режим чрезвычайной ситуации. Причиной стало масштабное отключение электроэнергии, коснувшееся ряда населенных пунктов.
Более суток из-за непогоды нет света в нескольких селах Кошурниковского, Черемшанского, Можарского и Чибижекского территориальных подразделений округа. «Восстановительные работы на линиях электропередачи продолжаются. К их проведению привлечены аварийные бригады с различных муниципальных образований»,— отметили в администрации.
По данным главного управления МЧС по Красноярскому краю, в ночь на 4 ноября без электроснабжения оставались четыре населенных пункта. В готовность были приведены три пункта временного размещения примерно на 1,5 тыс. койко-мест.
Согласно информации ведомства, утром 4 ноября стало известно об аварийном отключении электроснабжения в восьми населенных пунктах другого муниципального образования края — Иланско-Нижнеингашского округа.
По данным компании «Россети Сибирь», после сильного снегопада на юге Красноярского края энергетики восстанавливают электроснабжение в трех населенных пунктах Курагинского округа. Там работают 28 специалистов, задействованы семь единиц спецтехники.
«Работу основной сети планируется восстановить до 19:00, после чего специалисты перейдут к отработке индивидуальных заявок потребителей»,— рассказали в пресс-службе «Россети Сибирь» о ходе ремонта.