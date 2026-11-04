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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Сибирь

Отключение электроэнергии произошло в двух округах Красноярского края

В Курагинском округе объявлена чрезвычайная ситуация
Обновлено
Администрация Курагинского муниципального округа Красноярского края ввела на территории округа режим чрезвычайной ситуации. Причиной стало масштабное отключение электроэнергии, коснувшееся ряда населенных пунктов.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

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Более суток из-за непогоды нет света в нескольких селах Кошурниковского, Черемшанского, Можарского и Чибижекского территориальных подразделений округа. «Восстановительные работы на линиях электропередачи продолжаются. К их проведению привлечены аварийные бригады с различных муниципальных образований»,— отметили в администрации.
По данным главного управления МЧС по Красноярскому краю, в ночь на 4 ноября без электроснабжения оставались четыре населенных пункта. В готовность были приведены три пункта временного размещения примерно на 1,5 тыс. койко-мест.
Согласно информации ведомства, утром 4 ноября стало известно об аварийном отключении электроснабжения в восьми населенных пунктах другого муниципального образования края — Иланско-Нижнеингашского округа.
По данным компании «Россети Сибирь», после сильного снегопада на юге Красноярского края энергетики восстанавливают электроснабжение в трех населенных пунктах Курагинского округа. Там работают 28 специалистов, задействованы семь единиц спецтехники.
«Работу основной сети планируется восстановить до 19:00, после чего специалисты перейдут к отработке индивидуальных заявок потребителей»,— рассказали в пресс-службе «Россети Сибирь» о ходе ремонта.
Валерий Лавский