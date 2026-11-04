В Северную Осетию 3 ноября поступило еще 1,8 тонны дизеля
Во вторник, 4 ноября, в Северную Осетию дополнительно поступило 1080 тонн бензина и 1800 тонн дизельного топлива. Об этом в рамках ежедневного отчета сообщил глава республики Сергей Меняйло.
В настоящее время в регионе есть 2290 тонн бензина и 2698 тонн дизтоплива. В пути находятся дополнительные поставки: 1519 тонн бензина и 1603 тонны дизельного топлива.
Вместе с тем, в очереди на Военно-Грузинской дороге и Транскавказской автомагистрали находится 941 грузовой автомобиль. В электронной очереди – 584 большегруза, еще 357 ждут на стоянках.