Пятигорск потратит еще 78,4 млн рублей на праздничные декорации к Новому году
Администрация города-курорта Пятигорска объявила две закупки на благоустройство территории муниципального образования — вторую и третью очереди декоративного оформления. Суммарная начальная стоимость контрактов — около 78,4 млн руб. Заявки по второй очереди принимаются до 9 ноября, по третьей — до 10 ноября. Финансирование второй очереди — из бюджета города-курорта на 2027 год.
Вторая очередь стоимостью 68,99 млн руб. предусматривает изготовление декоративных конструкций по индивидуальному заказу с поставкой, монтажом, обслуживанием и демонтажем. В состав закупки входят уличные декоративные конструкции на столбы освещения семи типов. Подрядчик должен разработать и согласовать три сценария световых эффектов, передав их заказчику на SD-карте. Размещение объектов — на проспекте Кирова, проспекте Калинина и в районе парка «Цветник». Дата демонтажа не указана.
Третья очередь (9,4 млн руб.) рассчитана на срок с даты заключения контракта до 20 декабря 2026 года (изготовление и монтаж), обслуживание — с 21 декабря 2026 года по 1 апреля 2027 года, демонтаж — с 20 января по 1 мая. Контракт действует до 30 марта 2027 года. В закупку также входят декоративные конструкции на столбы освещения семи типов, а отдельная позиция — праздничная фотозона в чаше существующего фонтана из трех сопряженных кругов диаметром 15 000 мм и 9 300 мм (5,2 млн руб.). На площадь чаши уложат настил из антисептированного бруса, на котором установят три объемные фигуры ангелов 18 искусственных елок. Работы выполняются на территории сквера им. Ленина; монтаж — до 20 декабря 2026 года, демонтаж — с 20 января по 1 мая 2027 года.
Напомним, в рамках первой очереди на 126,8 млн руб. город запланировал покупку праздничных арок, светового фонтана, сферы, фонаря, беседки-ротонды, трамвая 1903 года, искусственных елей с украшениями и светодиодного оформления (включая композиции в форме цветка лаванды), а также наземных ограждений деревьев с изображением орлов по окружности. Прием заявок завершился 3 ноября.