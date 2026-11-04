Пятигорск потратит еще 78,4 млн рублей на праздничные декорации к Новому году

Третья очередь (9,4 млн руб.) рассчитана на срок с даты заключения контракта до 20 декабря 2026 года (изготовление и монтаж), обслуживание — с 21 декабря 2026 года по 1 апреля 2027 года, демонтаж — с 20 января по 1 мая. Контракт действует до 30 марта 2027 года. В закупку также входят декоративные конструкции на столбы освещения семи типов, а отдельная позиция — праздничная фотозона в чаше существующего фонтана из трех сопряженных кругов диаметром 15 000 мм и 9 300 мм (5,2 млн руб.). На площадь чаши уложат настил из антисептированного бруса, на котором установят три объемные фигуры ангелов 18 искусственных елок. Работы выполняются на территории сквера им. Ленина; монтаж — до 20 декабря 2026 года, демонтаж — с 20 января по 1 мая 2027 года.