Почти половина работающих петербуржцев имеет больше одного места работы

Почти две трети работающих жителей Санкт-Петербурга считают совмещение нескольких видов профессиональной деятельности преимуществом на рынке труда. По мнению 34% опрошенных, опыт решения разных задач помогает кандидату выделиться среди конкурентов, еще 30% полагают, что он повышает привлекательность специалиста для работодателя, который ценит гибкость и многозадачность. Таковы результаты исследования Авито Работы и Авито Рекламы, в котором приняли участие более 7 тыс. работающих петербуржцев старше 18 лет.