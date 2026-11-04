Почти половина работающих петербуржцев имеет больше одного места работы
Каждый десятый работающий житель города берет подработку
Почти две трети работающих жителей Санкт-Петербурга считают совмещение нескольких видов профессиональной деятельности преимуществом на рынке труда. По мнению 34% опрошенных, опыт решения разных задач помогает кандидату выделиться среди конкурентов, еще 30% полагают, что он повышает привлекательность специалиста для работодателя, который ценит гибкость и многозадачность. Таковы результаты исследования Авито Работы и Авито Рекламы, в котором приняли участие более 7 тыс. работающих петербуржцев старше 18 лет.
При этом 24% респондентов считают, что несколько мест работы не влияют на привлекательность кандидата: главное, чтобы он качественно выполнял свои обязанности.
У 49% опрошенных трудовой доход связан только с основной работой. Еще 28% совмещают ее с одной подработкой, 10% — с несколькими. Семь процентов респондентов одновременно развивают несколько равнозначных направлений профессиональной деятельности, не выделяя основную работу. Таким образом, более одного места работы имеют 45% участников исследования.
Карьерные стратегии петербуржцев также различаются. Самый распространенный вариант — освоение смежных специальностей в рамках одной сферы: его выбрали 29% опрошенных. Горизонтальный рост в качестве узкопрофильного специалиста предпочитают 22%, вертикальное продвижение в одной профессии — 21%. Еще 12% развиваются сразу в нескольких профессиях из разных областей.
Молодые специалисты чаще совмещают основную работу с несколькими подработками. По словам директора по развитию Авито Работы Романа Губанова, среди респондентов в возрасте 18–24 лет таких 17%, тогда как в группе от 45 до 54 лет — 9%.