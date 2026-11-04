Филипп Селиванов назначен музыкальным руководителем НОВАТа
Новым музыкальным руководителем — главным дирижером Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) стал Филипп Селиванов. О назначении сообщила пресс-служба театра.
Уроженец Санкт-Петербурга Филипп Селиванов в 2017—2019 годах являлся дирижером Михайловского театра в северной столице. В 2020 году он занял пост дирижера в московском театре «Геликон-опера». С НОВАТом маэстро сотрудничает с 2024 года. Так, он выступил дирижером-постановщиком оперы «Опричник» Петра Чайковского.
«Новый музыкальный руководитель планирует сосредоточить свою основную деятельность на работе с труппой НОВАТа, поэтому Новосибирск станет местом его постоянного проживания»,— говорится в сообщении новосибирского театра.
Филипп Селиванов сменил на посту музыкального руководителя — главного дирижера НОВАТа Михаила Татарникова. Он вернулся в Михайловский театр, но продолжит сотрудничество с НОВАТом в качестве главного приглашенного дирижера.