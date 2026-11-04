Филипп Селиванов назначен музыкальным руководителем НОВАТа

Уроженец Санкт-Петербурга Филипп Селиванов в 2017—2019 годах являлся дирижером Михайловского театра в северной столице. В 2020 году он занял пост дирижера в московском театре «Геликон-опера». С НОВАТом маэстро сотрудничает с 2024 года. Так, он выступил дирижером-постановщиком оперы «Опричник» Петра Чайковского.