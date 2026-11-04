Джаз, фестиваль современного балета, итальянский тенор и «Маленькая Якутия»
Куда сходить в Казани в ноябрьские праздники 4-6 ноября
4 ноября отмечается День народного единства, 6 ноября — День Конституции Республики Татарстан. На эти даты в Казани приходятся концерты, спектакли и городские мероприятия — от выступления итальянского тенора до фестиваля современного балета и открытия павильона «Маленькая Якутия» в ЦУМе. Подробнее — в афише «Ъ Волга-Урал».
Концерты
Итальянский тенор
4 ноября в Казани выступит итальянский тенор Алессандро Сафина. Певец представит программу на стыке оперы и современной музыки, включая хиты Luna и Insieme a te. Вместе с ним на сцену выйдут итальянский лайв-бэнд и шесть российских скрипачей.
Стоимость билетов — от 5200 рублей. (12+)
Дружба народов в песнях
4 ноября в концертном зале «Чулпан» в 17:00 состоится благотворительный концерт «ырларда — халыклар дуслыгы» с участием звезд татарской эстрады и артистов из Башкортостана.
Стоимость билетов — от 1800 рублей. (6+)
«Дорогами предков»
6 ноября в театре Камала пройдет концерт «Дорогами предков». На сцене Восточного зала прозвучат орган, дудук, курай, кыл-кубыз, саз, домбра и ударные. В программе — музыка Назиба Жиганова, Салиха Сайдашева, Петра Чайковского, Ги Бове, Дюпре, Ласта, а также другие русские, татарские, турецкие, казахские и армянские народные мелодии.
Стоимость билетов — от 1800 рублей. (6+)
Джазовый квинтет
6 ноября в ГБКЗ им. Сайдашева выступит Сергей Жилин с «Фонограф-Джаз-Квинтетом». В юбилейной программе «60 — это много или мало» прозвучат авторские композиции, а также произведения джазовых музыкантов Чика Кориа и Билли Кобэма.
Стоимость билетов — от 2400 рублей. (0+)
Постановки и балет
«Ханума»
4 ноября в театре на Булаке покажут комедию «Ханума». Действие разворачивается в Авлабаре. Разоренный князь Вано Пантиашвили ищет невесту — красивую, стройную и обязательно говорящую по-французски. За дело берется лучшая сваха Тифлиса Ханума, но в соперничество вступает вторая сваха — Кабато.
Стоимость билетов — от 450 рублей. (16+)
Фестиваль современного балета
5 и 6 ноября в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. Мусы Джалиля пройдет IX фестиваль современного балета StagePlatforma. В программе — мировая премьера балета «Гудини» и показ балета «Пуаро». «Пуаро» — танцевальное расследование об убийстве художника, «Гудини» — история иллюзиониста, чьи трюки воспроизведут языком танца. Главные партии исполнят Олег Ивенко, Игорь Цвирко, Кристина Захарова, Вагнер Карвальо, Аманда Гомес и другие.
Стоимость билетов — от 2500 рублей. (12+)
«Любовь и голуби»
6 ноября в ТЮЗе им. Кариева покажут спектакль «Любовь и голуби» — театрализованную версию комедии Владимира Меньшова. Василий после травмы на работе едет в санаторий, где встречает роковую Раису Идрисовну, и возвращается не в деревню, а в ее квартиру. Но там нет ни уюта, ни дома, где остались Надя, дети и голуби. Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский.
Стоимость билетов — от 450 рублей. (16+)
Куда еще сходить
В ЦУМе 4 ноября в 14:30 откроется павильон «Маленькая Якутия»: приедут более 30 гостей из Якутска, шаман проведет обряд благословения, мастера покажут изделия из мамонтовой кости и меха. В течение дня пройдут бесплатные мастер-классы по северным ремеслам и дегустация национальных блюд, а в 16:00 в Конгресс-холле начнется концерт с участием артистов из Якутии и Татарстана.
Праздничная программа охватит и спальные районы. В санатории «Крутушка» Дом культуры Кадышево проведет IV городской фестиваль «Душа народа». В ДК жилого массива Вознесенское откроется выставка «Одна страна — одна семья», а творческая студия «Оперение» покажет композицию «Музыка единства» на улице Петербургской. Культурный центр «Залесный» вместе с Советом ветеранов представит концерт «Я, ты, он, она — вместе дружная семья» на сцене КДК имени Ленина.