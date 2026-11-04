Джаз, фестиваль современного балета, итальянский тенор и «Маленькая Якутия»

6 ноября в ТЮЗе им. Кариева покажут спектакль «Любовь и голуби» — театрализованную версию комедии Владимира Меньшова. Василий после травмы на работе едет в санаторий, где встречает роковую Раису Идрисовну, и возвращается не в деревню, а в ее квартиру. Но там нет ни уюта, ни дома, где остались Надя, дети и голуби. Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский.