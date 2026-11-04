В Дагестане прорабатывают железнодорожную ветку в аэропорт Махачкалы
В Дагестане прорабатывается несколько инфраструктурных проектов по развитию железнодорожного сообщения между курортными территориями республики. О планах в интервью «Интерфаксу» сообщил врио министра транспорта и дорожного хозяйства региона Джамбулат Гаджиев.
Ключевой проект — строительство железнодорожной ветки в аэропорт Махачкалы, которая позволит организовать пригородное сообщение по маршруту Махачкала — аэропорт — Дербент. Вопрос прорабатывается с перевозчиком АО «СКППК» и Северо-Кавказской железной дорогой.
Финансирование предполагается за счет казначейского инфраструктурного кредита (КИК), который предоставляется по итогам отбора инфраструктурных проектов. Республика уже направила заявку на участие в отборе. «Предварительный срок реализации проекта — 2028–2030 годы. Окончательные сроки зависят от одобрения финансирования и подготовки проекта», — отметил господин Гаджиев.