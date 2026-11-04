В Махачкале из-за велопробега ограничат движение на двух магистралях

Ограничения действуют с 07:00 до 09:00 на двух участках улично-дорожной сети: проспект Расула Гамзатова — от улицы Дахадаева до проспекта Петра Первого, проспект Петра Первого — от проспекта Расула Гамзатова до проспекта Насрутдинова. Движение транспортных средств на этих отрезках будет прекращено.