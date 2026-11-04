В Махачкале из-за велопробега ограничат движение на двух магистралях
В Махачкале 4 ноября временно изменят схему движения транспорта. Причина — проведение велопробега, посвященного Дню единства народов России. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ограничения действуют с 07:00 до 09:00 на двух участках улично-дорожной сети: проспект Расула Гамзатова — от улицы Дахадаева до проспекта Петра Первого, проспект Петра Первого — от проспекта Расула Гамзатова до проспекта Насрутдинова. Движение транспортных средств на этих отрезках будет прекращено.
Горожан просят заранее планировать маршруты и отнестись к ограничениям с пониманием.