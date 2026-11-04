Участники свадебного кортежа в КБР получили 39 штрафов за одну поездку

По данным полиции, участники кортежа «превратили обычную поездку в рискованное шоу»: выезжали на встречную полосу, намеренно сталкивали автомобили друг с другом и создавали реальную угрозу для других участников движения. В протоколы, помимо выездов на встречную полосу, вошли нарушения за управление автомобилем лицами, лишенными прав, и за неуплату в срок ранее наложенных штрафов. Два автомобиля помещены на специализированную стоянку.