Участники свадебного кортежа в КБР получили 39 штрафов за одну поездку
Семеро водителей из Урванского района Кабардино-Балкарии в возрасте от 19 до 28 лет стали фигурантами 39 административных протоколов после поездки свадебного кортежа по трассе Майский — Ново-Ивановская. Как сообщила во вторник пресс-служба МВД по республике, личности нарушителей установили сотрудники Госавтоинспекции Майского района.
По данным полиции, участники кортежа «превратили обычную поездку в рискованное шоу»: выезжали на встречную полосу, намеренно сталкивали автомобили друг с другом и создавали реальную угрозу для других участников движения. В протоколы, помимо выездов на встречную полосу, вошли нарушения за управление автомобилем лицами, лишенными прав, и за неуплату в срок ранее наложенных штрафов. Два автомобиля помещены на специализированную стоянку.
Размер штрафов и возможные уголовные перспективы дела в сообщении МВД не раскрываются.