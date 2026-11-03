На Северном Кавказе объявлена беспилотная опасность

Подтверждения опубликовали главы Северной Осетии Сергей Меняйло и Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Жителям предписано укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон, возможны перебои мобильного интернета. В Ставропольском крае, входящем в СКФО, беспилотную опасность объявили в 22:33 — на территории всего края.