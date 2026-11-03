На Северном Кавказе объявлена беспилотная опасность
Вечером 3 ноября режим «беспилотная опасность» ввели на территории сразу нескольких республик Северо-Кавказского федерального округа. Около 23:16 главное управление МЧС по Дагестану сообщило об угрозе атаки БПЛА «по республикам Северного Кавказа».
Подтверждения опубликовали главы Северной Осетии Сергей Меняйло и Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Жителям предписано укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон, возможны перебои мобильного интернета. В Ставропольском крае, входящем в СКФО, беспилотную опасность объявили в 22:33 — на территории всего края.
В 00:07 на территории Ставропольского края отменили угрозу атаки БПЛА, в 00:11 — отменили в Кабардино-Балкарии. На территории Северной Осетии беспилотный режим отменили в 00:13.