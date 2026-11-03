На Ставрополье при столкновении ВАЗ и Toyota пострадали пять человек

ДТП произошло 3 ноября около 16:20 в районе поселка Пятигорского на примыкании к автодороге «Незлобная-Зольская». По предварительным данным, водитель ВАЗ-2105, двигавшийся по второстепенной дороге, не уступил дорогу Toyota, следовавшей по главной. Травмы получили водитель ВАЗ-2105 и три его пассажира, а также водитель иномарки. Всех пятерых доставили в Предгорную районную больницу.