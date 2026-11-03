Дагестанские врачи запатентовали количественный метод оценки загиба желудка

Разработка заменяет описательную оценку количественным критерием. Действующие методы рентгенологической диагностики определяют степень перегиба по его расположению; угол загиба при этом не учитывается. Предложено измерять угол на прицельной рентгенограмме с контрастным веществом: при угле менее 90 градусов — первый тип каскадной деформации, при более 90 градусов — второй. У пациентов со вторым типом возможно длительное задерживание желудочного содержимого; для таких случаев разработан подход к консервативной коррекции.