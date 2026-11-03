Дагестанские врачи запатентовали количественный метод оценки загиба желудка
Дагестанским врачам выдали патент на способ оценки степени загиба каскадного желудка — анатомической конфигурации, при которой часть органа образует перегиб. Об этом сообщили в минздраве региона.
Патентообладатель — Дагестанский государственный медицинский университет Минздрава России. Авторский коллектив: главный врач республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Магомед Иманалиев, заведующий рентгенологическим отделением Эфенди Исмаилов, врач Диляра Римиханова.
Разработка заменяет описательную оценку количественным критерием. Действующие методы рентгенологической диагностики определяют степень перегиба по его расположению; угол загиба при этом не учитывается. Предложено измерять угол на прицельной рентгенограмме с контрастным веществом: при угле менее 90 градусов — первый тип каскадной деформации, при более 90 градусов — второй. У пациентов со вторым типом возможно длительное задерживание желудочного содержимого; для таких случаев разработан подход к консервативной коррекции.
Каскадный желудок в ряде случаев приводит к задержке пищи, чувству тяжести, изжоге и отрыжке, способствует обострению рефлюксной болезни; у большинства носителей перегиб протекает бессимптомно. Измерение угла позволяет оценить степень нарушений, дифференцировать функциональные изменения от органических и определить тактику лечения.