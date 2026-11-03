В акватории порта Новороссийска 4 и 5 ноября пройдут учения со стрельбами

Учения с дежурными силами ВМБ Новороссийска запланированы с 18:00 по 24:00 04 ноября и с 21:00 по 23:00 05 ноября. В ходе тренировок отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийских установок.