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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Новороссийск

В акватории порта Новороссийска 4 и 5 ноября пройдут учения со стрельбами

Очередные учения пройдут 4 и 5 ноября в акватории морского порта Новороссийск. Об этом сообщили в администрации города.
Учения с дежурными силами ВМБ Новороссийска запланированы с 18:00 по 24:00 04 ноября и с 21:00 по 23:00 05 ноября. В ходе тренировок отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийских установок.
При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств.
Мария Хоперская