Ставрополье и Кабардино-Балкария лидируют по банкротствам компаний
Регионы Северного Кавказа в третьем квартале 2026 года сохранили умеренную корпоративную банкротную динамику: суммарно по девяти субъектам округа (включая Ставропольский край) суды открыли 56 конкурсных производств — заметно меньше, чем в любом крупном промышленном регионе страны. Общероссийский перелом по банкротствам граждан (125 131 процедура, -13,1% год к году — первое в истории снижение) на Кавказе проявился в сокращении числа судебных процедур практически по всем регионам.
Крупнейшим центром банкротств юрлиц в округе остаётся Ставропольский край — 16 конкурсных производств за квартал (+60% к третьему кварталу 2025 года, 10) и 48 за девять месяцев против 37 годом ранее. Второй результат — у Кабардино-Балкарии: 18 процедур за квартал (рост на 50% год к году) и 47 за девять месяцев — единственный регион округа, где девятимесячный показатель превысил прошлогодний.
По остальным субъектам картина стабильная или нисходящая. В Дагестане за квартал открыто 13 конкурсных производств (без изменений к второму кварталу), за девять месяцев — 35 против 41 годом ранее. В Северной Осетии число процедур рухнуло до 2 против 10 годом ранее; в Чечне — 1 против 3; в Ингушетии — 2; в Карачаево-Черкесии и Адыгее — по 5; в Калмыкии процедуры не вводились вовсе.
По банкротствам граждан динамика в третьем квартале сдержанная: наибольшее сокращение квартал к кварталу зафиксировано в Карачаево-Черкесии (-39,7%), Кабардино-Балкарии (-17,1%) и Северной Осетии (-21,7%). В Дагестане, напротив, процедуры выросли на 16,7% (с 1 916 до 2 236), но остаются почти на треть ниже прошлогоднего уровня (3 038). Ставропольский край с 2 476 процедурами сохраняет роль регионального лидера округа, хотя и здесь показатель снизился на 12,4% за квартал и на 23,4% год к году.
Внесудебные банкротства через МФЦ в округе продолжают расти не по всей территории: лидер округа — Северная Осетия с 394 процедурами (16-е место в стране), которая, однако, снизила квартальную динамику на 11,7%. Прирост зафиксирован в Дагестане (+12,5% к второму кварталу, 198 против 138 годом ранее), Чечне и Ингушетии; в Кабардино-Балкарии и Адыгее число процедур сократилось.