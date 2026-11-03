Ставрополье и Кабардино-Балкария лидируют по банкротствам компаний

По банкротствам граждан динамика в третьем квартале сдержанная: наибольшее сокращение квартал к кварталу зафиксировано в Карачаево-Черкесии (-39,7%), Кабардино-Балкарии (-17,1%) и Северной Осетии (-21,7%). В Дагестане, напротив, процедуры выросли на 16,7% (с 1 916 до 2 236), но остаются почти на треть ниже прошлогоднего уровня (3 038). Ставропольский край с 2 476 процедурами сохраняет роль регионального лидера округа, хотя и здесь показатель снизился на 12,4% за квартал и на 23,4% год к году.