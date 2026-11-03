Главные новости за 3 ноября. Кавказ
Махачкалинский морской торговый порт заключил контракт с китайской группой компаний Famsun на поставку и монтаж оборудования для строящегося зернового терминала. Заявляется, что проектная мощность терминала составит 1,5 млн т зерна в год, единовременная вместимость хранилищ — до 100 тыс. т.
В Северной Осетии в 2027 году направят почти 430 млн руб. из федерального бюджета на капитальный ремонт колледжей и техникумов. Работы запланированы на девяти объектах, где обучаются более 2 тыс. студентов.
Бывший муж 34-летней Динары Алхасовой, убитой в Дагестане, признался, что нанес ей смертельные ножевые ранения. По его словам, он вызвал бывшую супругу под видом пассажира женского такси, а после нападения перенес тело в другую машину.
В Кабардино-Балкарии в 2026 году на развитие театрального искусства дополнительно направили почти 25 млн руб. Общий объем финансирования сферы культуры в республике увеличился втрое по сравнению с прошлым годом и достиг 455,5 млн руб.
Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия включило поселение «Володарского-1» в перечень выявленных объектов археологического наследия. Памятник занимает участок площадью около 2,2 тыс. кв. м на пересечении улицы Володарского, 1, и проспекта Дзержинского, 5, в центре Кисловодска — курорта Кавказских Минеральных Вод, отличающегося высокой концентрацией охраняемых объектов.
Большая часть аграрных территорий Северного Кавказа подходит к зимовке озимых в благоприятных условиях, тогда как восточные окраины макрорегиона могут выйти весной в зону повышенного риска засухи.