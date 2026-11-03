На Ставрополье прокуратура начала проверку после обнаружения останков животных

Природоохранная прокуратура проверит соблюдение законодательства о животном мире, охоте и сохранении охотничьих ресурсов, в том числе со стороны контролирующих органов и должностных лиц. Ход и результаты процессуальных действий полиции находятся на контроле прокуратуры.