На Ставрополье прокуратура начала проверку после обнаружения останков животных
В Шпаковском округе обнаружили четыре освежеванные тушки диких животных, предположительно относящихся к семейству псовых. По факту происшествия Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
По данным правоохранителей, 2 ноября местные жители сообщили в полицию об обнаружении останков в лесном массиве в районе села Надежда. Тушки собрала специализированная организация.
Природоохранная прокуратура проверит соблюдение законодательства о животном мире, охоте и сохранении охотничьих ресурсов, в том числе со стороны контролирующих органов и должностных лиц. Ход и результаты процессуальных действий полиции находятся на контроле прокуратуры.