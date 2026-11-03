Главные новости за 3 ноября. Новороссийск
Администрация Новороссийска утвердила положение об увековечении памяти участников локальных войн и специальной военной операции (СВО). Соответствующее постановление подписано врио главы города Эльвирой Кальченко.
Компания «Тандер», владеющая сетью магазинов «Магнит», восстановит поврежденную плиту перекрытия тепловой камеры на улице Гайдара, 29, в Новороссийске. Завершить работы планируется до конца ноября 2026 года.
В акватории морского порта Новороссийска 4 ноября проведут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы с практическими стрельбами.
В Новороссийске по состоянию на 9:00 3 ноября топливо отпускала 31 автозаправочная станция. На всех работающих объектах действуют ограничения.
Пляжи Анапы останутся открытыми для прогулок и отдыха на свежем воздухе в зимний период. Дополнительное оборудование на береговой линии устанавливать не планируется.