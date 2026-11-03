Водителя маршрутки в Кисловодске оштрафовали за езду по тротуарам нацпарка
В Кисловодске привлечен к административной ответственности 53-летний водитель маршрутного такси, двигавшийся по тротуарам национального парка города-курорта. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.
Факт нарушения зафиксирован на видео, опубликованном в социальных сетях; по записи автоинспекторы установили личность нарушителя. В ходе разбирательства автомобилист признал правонарушение.
В отношении водителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по тротуарам в нарушение Правил дорожного движения), вынесен штраф 2 тыс. руб. Санкция по данной норме безальтернативна — альтернативы в виде лишения прав закон не предусматривает.
Информация о нарушении направлена в администрацию города для рассмотрения вопроса о расторжении контракта с водителем маршрутного такси.