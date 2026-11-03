Владельца магазина в Дербенте осудили за контрафактные сигареты
Дербентский городской суд Дагестана признал виновным местного индивидуального предпринимателя в хранении и продаже контрафактной табачной продукции в особо крупном размере (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщили в Верховном суде республики.
Установлено, что владелец магазина при реализации табачной продукции действовал в обход законодательства. С начала 2022 года по июль 2024 года магазин реализовал сигарет более чем на 5 млн руб., когда в установленных законом системах учета за тот же период внесены сведения о продажах на сумму в 392 тыс. руб. Разница — около 4,7 млн руб. — признана незаконным доходом. Контрафакт надлежит уничтожить.
С учетом отсутствия судимости, двоих детей и удовлетворительной характеристики назначено два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил.