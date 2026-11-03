Владельца магазина в Дербенте осудили за контрафактные сигареты

Установлено, что владелец магазина при реализации табачной продукции действовал в обход законодательства. С начала 2022 года по июль 2024 года магазин реализовал сигарет более чем на 5 млн руб., когда в установленных законом системах учета за тот же период внесены сведения о продажах на сумму в 392 тыс. руб. Разница — около 4,7 млн руб. — признана незаконным доходом. Контрафакт надлежит уничтожить.