Новороссийск получил паспорт готовности к отопительному сезону
Новороссийск подтвердил готовность к осенне-зимнему периоду — город получил паспорт готовности. Как сообщили в администрации, все подготовительные мероприятия выполнены в полном объёме, итоговую комплексную оценку состояния коммунальной инфраструктуры провела межведомственная комиссия.
За тепловым хозяйством города закреплены 20 ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих 110 котельных. В период с мая по октябрь 2026 года все организации прошли проверки и получили акты готовности к отопительному сезону.
Гидравлические испытания и промывки систем отопления проведены во всех многоквартирных домах с центральным отоплением. Положительные заключения получили 67 управляющих компаний.