В Новороссийске на два дня вводится режим «Повышенная готовность»

В Новороссийске с 06:00 4 ноября до 17:00 6 ноября 2026 года будет действовать режим «Повышенная готовность» для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы РСЧС. Основание — прогноз ухудшения погоды: по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4–5 ноября ожидаются сильный дождь, ливень с грозой и градом, порывы ветра 20–27 м/с.