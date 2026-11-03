В Новороссийске на два дня вводится режим «Повышенная готовность»
В Новороссийске с 06:00 4 ноября до 17:00 6 ноября 2026 года будет действовать режим «Повышенная готовность» для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы РСЧС. Основание — прогноз ухудшения погоды: по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4–5 ноября ожидаются сильный дождь, ливень с грозой и градом, порывы ветра 20–27 м/с.
В период действия режима все заявки жителей будут отрабатывать службы города: спасатели, коммунальные и дорожные службы, ГО и ЧС, пожарная охрана, МЧС и УМВД по Новороссийску, ресурсоснабжающие организации, городская больница №1 и администрации внутригородских районов.
Экстренное предупреждение охватывает весь Краснодарский край: вечером 4 ноября и в ночь на 5 ноября в отдельных районах южной части края порывы ветра могут усиливаться до 22–27 м/с, днём 4 ноября и ночью 5 ноября на южной половине региона прогнозируется очень сильный дождь категории опасного явления.