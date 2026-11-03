Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Кавказ

В Дагестане 15 ведомств получили максимальный балл за работу с обращениями

В Дагестане 15 органов власти получили по 100 баллов за своевременную обработку обращений граждан на платформе обратной связи в октябре. Это на два ведомства больше, чем месяцем ранее. Данные приводит Центр управления регионом (ЦУР Дагестана).
При этом Минстрой Дагестана перешел из «желтой» зоны рейтинга в «красную». Положительную динамику показали Минобрнауки, Минздрав и Госжилинспекция республики: эти ведомства улучшили показатели и переместились из «красной» зоны в «желтую».
Рейтинг, как отмечается, формируется для стимулирования органов власти к повышению оперативности и качества рассмотрения обращений жителей.
Константин Соловьев