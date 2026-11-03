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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
БашкортостанНовости компаний

НОВИКОМ вошел в ТОП-3 рейтинга голосовых помощников

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) вошел в тройку победителей в номинации «Лучший голосовой помощник в средней рознице» в ежегодном исследовании, которое проводит компания Naumen. Награда подтверждает высокий уровень разработки и эффективность решения НОВИКОМа для автоматизации обслуживания клиентов.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Голосовой помощник НОВИКОМа в ходе исследования ответил на 15 предметных вопросов, часть из них — усложненные, связанные с извлечением информации из реплики клиента. Доля обращений, на которые дал ответ голосовой помощник без перевода на оператора, стала значимой метрикой эффективности работы сервиса.
Также эксперты отметили навык общения в свободной форме, корректность реакции на паузы или посторонние шумы. Помимо этого, голосовой помощник НОВИКОМа продемонстрировал развитые навыки смены темы обращения без потери контекста.
«Награда стала признанием работы банка по внедрению голосовых технологий для улучшения клиентского сервиса и автоматизации процессов в розничной сети. Мы стремимся сделать взаимодействие с банком для каждого клиента максимально простым и комфортным, при этом постоянно совершенствуем технологии и повышаем качество консультаций Контакт-центра. Независимая экспертная оценка — это признание наших достижений и стимул становиться еще лучше», — отметила руководитель контакт-центра НОВИКОМа Екатерина Каменкова.
В рамках исследования 2026 компания Naumen совершила 3 170 контрольных звонков на горячие линии 76 ведущих розничных банков, сделала более 760 текстовых обращений в шесть цифровых каналов и 1 279 обращений в чаты мобильных банков. Все обращения были сделаны инкогнито, банки не информировались о проведении исследования.
НОВИКОМ принимает участие в независимых исследованиях Bank Contact Center Rank с 2019 года и стабильно удерживает лидерские позиции в рейтингах обслуживания и среди контакт-центров розничных российских банков.
Группа компаний NAUMEN — российский вендор программного обеспечения и облачных сервисов, технологический партнер в области управления цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисами. Компания с 2013 года занимается сбором и анализом данных о доступности и качестве обслуживания в голосовых и текстовых каналах взаимодействия финансовых организаций с клиентами.

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АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом.  Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом.  Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

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Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

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Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»Реклама
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