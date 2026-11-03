В Ессентуках пресекли работу сим-бокса для телефонных мошенников

По данным полиции, 32-летний мужчина получил предложение о заработке на обслуживании сим-бокса — устройства, позволяющего пропускать телефонный трафик через большое количество сим-карт. К работе он привлек 28-летнюю знакомую. Через мессенджер фигуранты связались с неизвестным куратором, получили оборудование и разместили его в съемной квартире. Чтобы скрыть свою деятельность, каждые две недели они меняли место проживания. За обслуживание оборудования фигурантам платили по 8 тыс. руб. в день, также им компенсировали аренду жилья.