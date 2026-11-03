Переезд в Новом Хушете закроют на ночь для аварийного ремонта пути

Железнодорожный переезд в поселке Новый Хушет на окраине Махачкалы будет закрыт для автотранспорта с 22:00 5 ноября до 05:00 6 ноября 2026 года. Причина — аварийные работы по ремонту железнодорожного пути, сообщили в администрации города.