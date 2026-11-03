В Ульяновске несовершеннолетний водитель без прав врезался в дерево

Это далеко не первый случай, когда несовершеннолетнему доверяют транспортное средство, на управление которым у него нет права. Только в 2026 году в регионе было возбуждено четыре уголовных дела по фактам вовлечения несовершеннолетних в опасные для их жизни действия, связанные с управлением транспортным средством. В одном из таких случаев в ДТП, которое в июне этого года совершил 12-летний подросток, управляя квадроциклом, погиб его пассажир — 10-летний мальчик.