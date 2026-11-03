В Ульяновске несовершеннолетний водитель без прав врезался в дерево
Во вторник, 3 ноября, в 13:35 в Ульяновске на ул. Кольцевой 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124, не имеющий прав на управление транспортным средством, не справился с управлением и совершил наезд на дерево. Об этом сообщило региональное управление МВД.
В результате ДТП водитель автомашины и несовершеннолетний пассажир с травмами доставлены в медицинское учреждение.
По данным УМВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ, до одного года лишения свободы).
В связи с ДТП прокуратура Железнодорожного района Ульяновска начала свою проверку соблюдения законодательства. В ведомстве отмечают, что ход проверки и мероприятия, реализуемые следственными органами, находятся на контроле прокуратуры Ульяновской области.
Это далеко не первый случай, когда несовершеннолетнему доверяют транспортное средство, на управление которым у него нет права. Только в 2026 году в регионе было возбуждено четыре уголовных дела по фактам вовлечения несовершеннолетних в опасные для их жизни действия, связанные с управлением транспортным средством. В одном из таких случаев в ДТП, которое в июне этого года совершил 12-летний подросток, управляя квадроциклом, погиб его пассажир — 10-летний мальчик.