В акватории Новороссийска проведут военные учения с применением артиллерии
В акватории морского порта Новороссийска 4 ноября проведут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы с практическими стрельбами. Об этом сообщили в городском МЦУ со ссылкой на НВМБ.
С 18:00 до полуночи военнослужащие отработают отражение нападения безэкипажных катеров и беспилотников с применением артиллерийских установок. На время учений в акватории запретят плавание маломерных судов и других плавсредств.
Ограничения коснутся всех маломерных судов, в том числе не подлежащих государственной регистрации, прогулочных и спортивных парусных судов, надувных плавсредств, гидроциклов, виндсерфинга и сапбордов.
Запрет будет действовать в течение всего периода проведения стрельб.