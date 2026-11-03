Более 13 тысяч птиц погибло в Анапе и Темрюке в результате крушения танкеров

Ущерб среде обитания животных и птиц, в том числе занесенных в Красную книгу, с учетом продолжительного периода восстановления экосистемы оценен в 34,1 млрд руб. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск регионального минприроды в полном объеме и взыскал с компаний «Волготранснефть», «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл» 34,2 млрд руб.