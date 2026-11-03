Более 13 тысяч птиц погибло в Анапе и Темрюке в результате крушения танкеров
В Анапе и Темрюкском районе после крушения двух танкеров «Волгонефть» в декабре 2024 года погибли более 13 тыс. птиц. Ущерб от гибели пернатых оценен в 93,6 млн руб. Такие данные министерство природных ресурсов Краснодарского края привело в материалах, опубликованных в решении Арбитражного суда региона по иску к владельцам затонувших судов, пишет «Ъ».
Согласно документу, наиболее серьезно пострадала популяция чомги (большой поганки): погибло более 10 тыс. особей. Также зафиксирована гибель бакланов, чаек, лебедей и цапель. После крушения на побережье организовали пункты помощи птицам, куда волонтеры доставляли испачканных нефтепродуктами животных. Однако число выживших пернатых оказалось небольшим из-за высокой токсичности мазута.
В результате разлива нефтепродуктов пострадала территория площадью более 89 га. В зону загрязнения вошли природный парк «Анапская пересыпь», памятники природы «Озеро Соленое», «Мыс Железный Рог» и «Мыс Панагия», а также лиманно-плавневый комплекс «Дельта реки Кубань».
Ущерб среде обитания животных и птиц, в том числе занесенных в Красную книгу, с учетом продолжительного периода восстановления экосистемы оценен в 34,1 млрд руб. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск регионального минприроды в полном объеме и взыскал с компаний «Волготранснефть», «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл» 34,2 млрд руб.