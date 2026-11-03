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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Кавказ

Больше трети жителей Ставрополья не пользуются финуслугами из-за нехватки средств

В Ставропольском крае 37% жителей не пользуются финансовыми инструментами для накопления средств из-за нехватки денег. Такие данные предоставили изданию «Победы26» в министерстве экономического развития региона.
Еще 13,1% опрошенных не доверяют свои сбережения финансовым организациям, а 10,1% считают банковские процентные ставки недостаточно высокими для накоплений.
Отсутствие сбережений не обязательно свидетельствует о низкой финансовой грамотности населения, отмечает доктор экономических наук, профессор Пятигорского института СКФУ Наталья Новосёлова. По ее словам, основным препятствием может быть недостаточный доход: после оплаты жилья, продуктов, транспорта и других обязательных расходов у людей зачастую не остается средств, которые можно было бы отложить.
В качестве ориентира при формировании накоплений обычно рекомендуют направлять на них 10–20% дохода. Однако, если откладывать такую долю сложно, профессор советует начинать с 2–5% или даже меньшей суммы. Ключевым условием она считает регулярность. Для этого можно настроить автоматические переводы на накопительный счет, использовать округление расходов или направлять на сбережения полученный кешбэк.
Артур Каверин