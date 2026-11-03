В Дагестане пассажиропоток на электричках вырос до 1,3 млн человек
В Дагестане увеличилось число пассажиров пригородных поездов на направлениях «Махачкала — Дербент» и «Махачкала — Хасавюрт». Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
С января по сентябрь 2026 года маршрут «Махачкала — Дербент» перевез 1,3 млн человек, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На направлении «Махачкала — Хасавюрт» пассажиропоток составил 546 тыс. человек (+18%).
Отмечается, что по динамике роста числа пассажиров пригородных поездов Дагестан занимает первое место среди регионов СКЖД.
На пригородных маршрутах дороги работают два перевозчика — АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород».