В Дагестане пассажиропоток на электричках вырос до 1,3 млн человек

С января по сентябрь 2026 года маршрут «Махачкала — Дербент» перевез 1,3 млн человек, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На направлении «Махачкала — Хасавюрт» пассажиропоток составил 546 тыс. человек (+18%).