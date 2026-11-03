В Новороссийске отремонтируют поврежденную дорогу на улице Гайдара

В АО «АТЭК» отметили, что тепловая камера обеспечивает доступ специалистов к участкам тепловой сети и установленному на них оборудованию. До начала ремонта компания обещает установить ограждение вокруг провала, чтобы обезопасить автомобилистов и пешеходов, а также контролировать ход восстановительных работ.