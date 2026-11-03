В Новороссийске отремонтируют поврежденную дорогу на улице Гайдара
Компания «Тандер», владеющая сетью магазинов «Магнит», восстановит поврежденную плиту перекрытия тепловой камеры на улице Гайдара, 29, в Новороссийске. Завершить работы планируется до конца ноября 2026 года. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на АО «АТЭК».
Повреждение обнаружили 28 октября после жалоб автомобилистов на провал дорожного полотна, из-за которого две машины повредили колеса. По предварительной версии, плита могла пострадать во время разгрузки грузовиков, доставляющих товары в магазин. После обследования объекта «Тандер» подтвердил ответственность за повреждение и обязался провести ремонт.
О провале в проезжей части возле магазина на улице Гайдара, 29, сообщили автомобилисты. По их словам, две машины уже повредили там колеса. В АО «АТЭК» отметили, что специалисты обнаружили повреждение плиты перекрытия тепловой камеры 28 октября.
По предварительной версии, конструкция могла пострадать во время разгрузки грузовых автомобилей, доставляющих товары в «Магнит». После совместного обследования объекта представители «Тандера» подтвердили ответственность за повреждение и обязались восстановить плиту.
В АО «АТЭК» отметили, что тепловая камера обеспечивает доступ специалистов к участкам тепловой сети и установленному на них оборудованию. До начала ремонта компания обещает установить ограждение вокруг провала, чтобы обезопасить автомобилистов и пешеходов, а также контролировать ход восстановительных работ.