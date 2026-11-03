На Ставрополье в 47 туристических классах обучаются 875 школьников
В Ставропольском крае работают 47 профильных туристических классов в 29 школах Ставрополя и городов Кавказских Минеральных Вод. По программе «Основы туризма и гостеприимства» обучаются 875 школьников. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях.
Проект, как отмечается, направлен на подготовку кадров для туристической отрасли региона. Ученики изучают историю и достопримечательности края, знакомятся с особенностями работы в сфере туризма и гостеприимства, участвуют в экскурсиях и исследовательских проектах. Практические занятия проходят при участии специалистов Северо-Кавказского федерального университета.
В качестве примера профильной подготовки господин Владимиров привел школу №3 в Ессентуках, где действует туристический класс, а также ежегодно проводится слет юных туристов-краеведов. В 2026 году он состоялся в десятый раз и объединил школьников города.
«Хотим, чтобы молодежь видела перспективы в туристической отрасли и связывала свое будущее со Ставропольем. Именно для этого и создаем такие возможности уже на школьном этапе», — отметил в сообщении губернатор.