В Новороссийске прогнозируют ливни и усиление ветра до 27 м/с
В Новороссийске 4 и 5 ноября прогнозируют комплекс неблагоприятных погодных явлений. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным метеорологов, местами в крае ожидаются сильные дожди и ливни с грозами, а порывы ветра могут достигать 20–27 м/с. В отдельных районах южной части края прогнозируется очень сильный дождь.
Жителям и гостям региона рекомендуют следить за обновлениями прогнозов и сообщениями экстренных служб в средствах массовой информации.