В Черкесске дело о подпольном клубе азартных игр направлено в суд
В Черкесске в суд направлено уголовное дело о незаконной организации азартных игр и нарушении авторских прав. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Карачаево-Черкесской Республике.
По версии следствия, в сентябре 2026 года обвиняемые арендовали в городе нежилое помещение и организовали проведение азартных игр с использованием контрафактного программного обеспечения. Деятельность пресечена в том же месяце сотрудниками МВД по Карачаево-Черкесии.
Дело расследовано следственным управлением СК России по региону по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору) и п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских прав). Обвинительное заключение утверждено, собранная доказательственная база признана достаточной для передачи материалов в суд.