В Черкесске дело о подпольном клубе азартных игр направлено в суд

По версии следствия, в сентябре 2026 года обвиняемые арендовали в городе нежилое помещение и организовали проведение азартных игр с использованием контрафактного программного обеспечения. Деятельность пресечена в том же месяце сотрудниками МВД по Карачаево-Черкесии.