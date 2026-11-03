В Махачкале отремонтировали более 150 «квадратов» дорожного покрытия
В Махачкале продолжается ямочный ремонт автомобильных дорог. На сегодняшний день восстановлено более 150 кв. м асфальтового покрытия. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Дагестана.
Работы выполнили на проспекте И. Шамиля, на пересечении улиц Агасиева и А. Исмаилова, а также на улице Маяковского. К ремонту привлечены пять бригад «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД).
Параллельно городские службы, как отмечается, обследуют состояние улично-дорожной сети и устраняют выявленные повреждения.