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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Кавказ

В Махачкале отремонтировали более 150 «квадратов» дорожного покрытия

В Махачкале продолжается ямочный ремонт автомобильных дорог. На сегодняшний день восстановлено более 150 кв. м асфальтового покрытия. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Дагестана.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Работы выполнили на проспекте И. Шамиля, на пересечении улиц Агасиева и А. Исмаилова, а также на улице Маяковского. К ремонту привлечены пять бригад «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД).
Параллельно городские службы, как отмечается, обследуют состояние улично-дорожной сети и устраняют выявленные повреждения.
Константин Соловьев