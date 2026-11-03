В Ессентуках пенсионер лишился 7,5 млн рублей после звонка мошенников
В Ессентуках 62-летний местный житель стал жертвой телефонных мошенников и лишился 7,5 млн руб. накоплений. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Ставропольскому краю.
По данным правоохранителей, в октябре 2026 года мужчине написал в мессенджере неизвестный, представившийся его работодателем. Он предупредил, что с пенсионером свяжется сотрудник службы безопасности. Затем «представитель» правоохранительных органов сообщил мужчине, что от его имени якобы оформили доверенность на третье лицо и получили кредит, а самого его подозревают в финансировании террористической организации.
Позже с потерпевшим связался якобы сотрудник банка. Он убедил мужчину закрыть счет и передать наличные курьеру под предлогом защиты средств от мошенников. Следуя инструкциям, житель Ессентуков снял в банке 7,5 млн руб. и передал деньги незнакомой девушке.
После этого злоумышленники вновь позвонили мужчине и сообщили, что теперь под угрозой находится его супруга. По совету жены потерпевший обратился в полицию.