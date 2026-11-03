В Ессентуках пенсионер лишился 7,5 млн рублей после звонка мошенников

По данным правоохранителей, в октябре 2026 года мужчине написал в мессенджере неизвестный, представившийся его работодателем. Он предупредил, что с пенсионером свяжется сотрудник службы безопасности. Затем «представитель» правоохранительных органов сообщил мужчине, что от его имени якобы оформили доверенность на третье лицо и получили кредит, а самого его подозревают в финансировании террористической организации.