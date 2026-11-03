Прокуратура добилась возвращения стипендий оренбургским студентам

По данным надзорного ведомства, в одном из университетов 30 обучающимся на 2025 – 2026 год назначили стипендии, но руководство не сформировало соответствующий фонд. Из-за действий вуза студенты не получили выплаты на общую сумму свыше 700 тыс. руб.