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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Волга

Прокуратура добилась возвращения стипендий оренбургским студентам

30 человек не получили положенных выплат по вине университета
В Оренбурге 30 студентов не получали стипендии вуза. Нарушения выявила прокуратура Центрального района города после проверки исполнения законов об образовании.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, в одном из университетов 30 обучающимся на 2025 – 2026 год назначили стипендии, но руководство не сформировало соответствующий фонд. Из-за действий вуза студенты не получили выплаты на общую сумму свыше 700 тыс. руб.
Задолженность погасили в полном объеме после вмешательства прокуратуры.
Яна Вежлева