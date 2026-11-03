В Георгиевске директора оштрафовали за неуведомление о найме экс-полицейского
В Георгиевске директора предприятия по производству пищевой продукции оштрафовали за нарушение требований антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю.
По информации правоохранителей, организация приняла на работу бывшего заместителя начальника ОМВД России «Георгиевский». При этом работодатель не уведомил о заключении трудового договора прежнее место службы, как требует закон.
Прокуратура возбудила в отношении директора административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). По итогам рассмотрения дела должностному лицу назначили штраф в размере 20 тыс. руб. Отмечается, что штраф оплачен в полном объеме.