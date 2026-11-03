В Батайске завершили расследование дела об отравлении посетителей кафе

Речь идет о батайском кафе «Парк культуры» на улице Кирова. По версии следствия, в августе 2026 года обвиняемая допустила использование при приготовлении блюд продукции, не имевшей документов, подтверждающих ее безопасность. Четверо посетителей заведения — двое взрослых и двое несовершеннолетних — обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Лабораторные исследования подтвердили у них сальмонеллез. Вред здоровью потерпевших квалифицирован как легкий.