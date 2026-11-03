В Батайске завершили расследование дела об отравлении посетителей кафе
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении управляющей одного из заведений общественного питания в Батайске. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
Речь идет о батайском кафе «Парк культуры» на улице Кирова. По версии следствия, в августе 2026 года обвиняемая допустила использование при приготовлении блюд продукции, не имевшей документов, подтверждающих ее безопасность. Четверо посетителей заведения — двое взрослых и двое несовершеннолетних — обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Лабораторные исследования подтвердили у них сальмонеллез. Вред здоровью потерпевших квалифицирован как легкий.
После инцидента Батайский городской суд по иску регионального Роспотребнадзора приостановил работу заведения на 30 суток: в ходе санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены нарушения санитарных требований, юрлицо признано виновным по ст. 6.6 КоАП РФ. Проверившим посещение кафе с 1 августа и позже гражданам рекомендовано обращаться к врачу при появлении симптомов.