Частный детектив в Ростове получил восемь лет колонии за посредничество во взятке

По данным ведомства, в марте 2026 года экс-полицейский был задержан при получении 7 млн рублей от участника уголовного дела. За вознаграждение он обещал передать деньги неустановленным правоохранителям, чтобы изменить статью обвинения и меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Дело в отношении бывшего подполковника возбудило управление ФСБ по региону.