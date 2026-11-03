Частный детектив в Ростове получил восемь лет колонии за посредничество во взятке
Советский районный суд Ростова-на-Дону признал виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) бывшего заместителя начальника отдела собственной безопасности регионального главка МВД, работавшего после увольнения частным детективом, сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.
По данным ведомства, в марте 2026 года экс-полицейский был задержан при получении 7 млн рублей от участника уголовного дела. За вознаграждение он обещал передать деньги неустановленным правоохранителям, чтобы изменить статью обвинения и меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Дело в отношении бывшего подполковника возбудило управление ФСБ по региону.
Суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в десятикратном размере суммы взятки — 70 млн рублей. Осужденный лишен специального звания подполковника полиции. Приговор вступил в законную силу.