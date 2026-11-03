В Ростовской области ищут подрядчика для продления консервации шахты «Быстрянская № 1-2»

История объекта — пример крупного инвестпроекта, остановленного удорожанием. Строительство началось в 2008 году, а запуск планировался с 2012 года. Мощность объекта по планам составляла 750 тыс. тонн в год. В 2012 году, из-за сложных горно-геологических условий и потребности в специальных способах проходки стволов, смета выросла с 5,9–6,1 млрд до 11,9 млрд руб., ввод сдвинули на 2014 год, после чего проект заморозили. Объект так и не ввели в эксплуатацию.