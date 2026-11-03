В Ростовской области ищут подрядчика для продления консервации шахты «Быстрянская № 1-2»
Компания «Дельта» объявила закупку на корректировку технического проекта консервации горных выработок разведочно-эксплуатационной шахты «Быстрянская № 1-2» в Тацинском районе. Тендер на соответствующем сайте разместили 2 ноября, а стоимость работ — 280 тыс. руб. из собственных средств заказчика.
Подрядчиком, по данным закупочной документации, выступит ростовское ООО «ДонГипроШахт». На разработку проекта исполнителю отведено 30 дней с момента получения аванса.
Подрядчику предстоит скорректировать программу горно-геологического мониторинга, наладить наблюдение за подземными водами, уточнить границы опасных зон, перечень объектов консервации и необходимую численность персонала для поддержания объекта. Также требуется оценить пожарные риски, определить оптимальный срок продления консервации и годовые расходы на содержание. Затраты на экспертизы в цену контракта не входят. Стратегическая цель — сохранение выработок и месторождения для возможного возобновления добычи; по итогам работы специалисты должны предложить один из трёх сценариев: продление консервации, ликвидация выработок либо расконсервация и запуск шахты в работу.
История объекта — пример крупного инвестпроекта, остановленного удорожанием. Строительство началось в 2008 году, а запуск планировался с 2012 года. Мощность объекта по планам составляла 750 тыс. тонн в год. В 2012 году, из-за сложных горно-геологических условий и потребности в специальных способах проходки стволов, смета выросла с 5,9–6,1 млрд до 11,9 млрд руб., ввод сдвинули на 2014 год, после чего проект заморозили. Объект так и не ввели в эксплуатацию.
По оценке областного правительства, запасы месторождения составляют около 46 млн тонн коксующегося угля.